Clement Noël holt sich den Zagreb-Feinschliff – mit Marcel Hirscher.

Der beste Slalomfahrer dieser Saison macht gemeinsame Sache mit dem besten Slalomfahrer des letzten Jahrzehnts – Clement Noel lehrt der Konkurrenz das Fürchten. Am Montag holte sich der 24-jährige Franzose auf der Reiteralm den Feinschliff für Zagreb, wo am Mittwoch ( ab 15.30 im Sport24-LIVE-Ticker ) ein Slalom ansteht. „Habe ich mit dem Boss trainiert“, postete er danach ein Foto in den sozialen Netzwerken. An seiner Seite grinste Marcel Hirscher in die Kamera.

Der 32-jährige Salzburger trieb in den letzten Tagen die Weiterentwicklung seiner neuen Skier Van Deer voran. Nach einigen Fahrten im Riesentorlauf („Er hat‘s immer noch drauf“, stellte Trainingspartner Erik Read aus Kanada fest), ging‘s für Hirscher nun in den Slalom-Stangenwald.

Wovon auch Noel profitieren will. Besonders in Sachen Nervenstärke. Denn der überlegene Sieger des Auftakt-Slaloms in Val d‘Isere erlebte beim zweiten und bislang letzten Slalom in Madonna vor rund zwei Wochen eine ganz bittere Stunde. Mit dem souveränen Sieg vor Augen schied der Halbzeitleader beim vorletzten Tor aus.