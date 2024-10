"Historisches Ereignis"! Verwirrung um Hirscher-Comeback

Während Marcel Hirscher über einen RTL-Start in Sölden (So., 10 Uhr) noch nicht offiziell entschieden hat, prescht der holländische Verband vor und verkündet online ein "historisches Ereignis": "Hirscher wird sein Comeback unter holländischer Flagge geben." Das Team Hirscher dementiert.

"Der alpine Skirennläufer, der eine beeindruckende Anzahl von Weltmeistertiteln vorzuweisen hat, feiert sein Comeback im Weltcup", heißt es auf der niederländischen Verbands-Homepage www.nskiv.nl im Zuge der Vorschau auf den Riesentorlauf in Sölden. "Wir wünschen Marcel viel Glück!"

Hirscher will sich bis Freitag Zeit lassen

Beim Team Hirscher wurde die Meldung umgehend als "Falschmeldung" dementiert. Der niederländische Verband habe die Nennung, mit der Hirscher vorerst einen Startplatz für den Riesentorlauf am Sonntag reservieren ließ, mit der Zusage verwechselt. Mit der will sich der Rekord-Weltcupsieger bis Freitagvormittag Zeit lassen. Hirscher: "Dann müssen die Verbände bei der FIS ihre Nennungen eingeben und bekanntgeben, dass man gerne eine Startnummer hätte."

Der Ski-Superstar will am Mittwoch noch einmal am Hintertuxer Gletscher seine Abstimmung testen. Dann sollte er eigentlich wissen, ob er bereit für ein Renn-Comeback in Sölden ist. Offiziell dürfte alles trotzdem erst am Freitag werden. Bis dahin ist der Comeback-Star aus Salzburg Gesprächsthema Nummer 1 in Sölden.

Hirscher Nr. 3 hinter Odermatt & Meillard

Da kann nicht einmal Lucas Braathen mit. Der Norweger kommt nach „nur“ einem Jahr Rennpause am Sonntag als Brasilianer zurück und zählt auf Anhieb zu den Favoriten. Wohl aufgrund des Fragezeichens hinter einem Hirscher-Start zögern die Wettbüros noch mit ihren Quoten für den Auftakt-RTL der Herren am Sonntag.

Was den weiteren Saisonverlauf betrifft, haben sich die Experten (Buchmacher) von admiral.at bereits festgelegt: Sie handeln Hirscher trotz fünfjähriger Abwesenheit zu den schärfsten Rivalen vom als nahezu unschlagbar geltenden Gesamt- und RTL-Weltcup-Titelverteidiger Marco Odermatt (SUI). Bei einer Quote von 1,16 gäbe einem RTL-Kugel-Gewinn von Odermatt gerademal 16 Cent pro Euro zurück. Loic Meillard (SUI) wird als „Verfolger“ mit einer Quote von 12,00 gehandelt, und dahinter schon Hirscher (17,00), für dessen Sensations-Erfolg es das 17-Fache des Wetteinsatzes gäbe!