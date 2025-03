× Marcel Hirscher ehrt seinen Slalom-König mit Spezial-Ski

Ritterschlag für Hirschers Markenbotschafter.

Henrik Kristoffersen rockt die Ski-Welt! Beim Saisonfinale in Sun Valley sichert sich der Norweger die kleine Kristallkugel für den besten Slalomfahrer – und das zum ersten Mal auf VAN DEER-Red Bull Sports-Material. Für das junge Team von Ski-Legende Marcel Hirscher ist das der endgültige Ritterschlag!

Beeindruckende Bilanz

Die Bilanz? Beeindruckend! Zwei Siege, fünf Podestplätze, nur ein Ausfall – Kristoffersen war in fast jedem Rennen unter den Top 5. Konkurrenz? Egal! Am Ende jubelte der Routinier, während seine Gegner nur staunen konnten. „Es ist geschafft! Ich habe den Druck rausgenommen – und es hat funktioniert“, so Kristoffersen.

Hirscher: "Wahnsinn"

© Joerg Mitter ×

Marcel Hirscher, Gründer von VAN DEER-Red Bull Sports, ist überwältigt: „Erst unser dritter Winter – und schon die Slalom-Kristallkugel. Wahnsinn!“ Auch Timon Haugan glänzt mit Siegen in Alta Badia, Schladming und Sun Valley. Das Team? Klein, aber oho! In der Herstellerwertung landet VAN DEER-Red Bull Sports sensationell auf Platz 5 – und zeigt: Hier wächst eine neue Ski-Dynastie heran!