Fünf Jahre nach seinem Rücktritt gibt Marcel Hirscher ein Comeback.

Jetzt ist es fix: Marcel Hirscher kehrt in den Ski-Weltcup zurück und will im kommenden Winter für die Niederlande an den Start gehen. Der 35-Jährige plant Starts im Slalom und im Riesentorlauf und will auch an der Ski-WM in Saalbach antreten.

