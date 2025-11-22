Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Giada d’Antonio
© Instagram

Ski-Sensation

Italienerin (16) rast mit Startnummer 82 zum Sieg

22.11.25, 12:10
Teilen

Das italienische Ski-Talent Giada d’Antonio hat bei ihrem FIS-Debüt am Schilthorn im Berner Oberland die Ski-Welt verblüfft. 

Mit der hohen Startnummer 82 fuhr die 16-Jährige im ersten Lauf auf den vierten Zwischenrang und sicherte sich im zweiten Lauf sensationell den Sieg.

Am darauffolgenden Tag legte sie nach: Mit der Startnummer 63 setzte sie sich schon im ersten Lauf klar an die Spitze und ließ sich ihre Führung auch im zweiten Durchgang nicht mehr nehmen.

"Unglaublich"

Technischer Delegierter der FIS vor Ort, Dierk Beisel, zeigte sich tief beeindruckt: „Was diese junge Frau gezeigt hat, ist sensationell. In diesem Alter und mit diesen Startnummern – unglaublich.“

Giada d’Antonio stammt aus Neapel, lebt in San Sebastiano al Vesuvio und ist Mitglied des Skiclubs Vesuvio. Ihre Mutter ist kolumbianisch-ecuadorianischer Abstammung.

Der fulminante Start in ihre Profikarriere macht sie zu einem der spannendsten Nachwuchstalente im Skizirkus – viele Experten sehen in ihr eine zukünftige Größe im Rennsport.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden