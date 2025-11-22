Italienerin (16) rast mit Startnummer 82 zum Sieg

Das italienische Ski-Talent Giada d’Antonio hat bei ihrem FIS-Debüt am Schilthorn im Berner Oberland die Ski-Welt verblüfft.

Mit der hohen Startnummer 82 fuhr die 16-Jährige im ersten Lauf auf den vierten Zwischenrang und sicherte sich im zweiten Lauf sensationell den Sieg.

Am darauffolgenden Tag legte sie nach: Mit der Startnummer 63 setzte sie sich schon im ersten Lauf klar an die Spitze und ließ sich ihre Führung auch im zweiten Durchgang nicht mehr nehmen.

"Unglaublich"

Technischer Delegierter der FIS vor Ort, Dierk Beisel, zeigte sich tief beeindruckt: „Was diese junge Frau gezeigt hat, ist sensationell. In diesem Alter und mit diesen Startnummern – unglaublich.“

Giada d’Antonio stammt aus Neapel, lebt in San Sebastiano al Vesuvio und ist Mitglied des Skiclubs Vesuvio. Ihre Mutter ist kolumbianisch-ecuadorianischer Abstammung.

Der fulminante Start in ihre Profikarriere macht sie zu einem der spannendsten Nachwuchstalente im Skizirkus – viele Experten sehen in ihr eine zukünftige Größe im Rennsport.