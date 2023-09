Jetzt spricht Ex-Präsident Schröcksnadel: 'Was braucht's da Greenpeace?'

Während ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober zu den Greenpeace-Vorwürfen im Zusammenhang mit den Gletscher-Arbeiten vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden nicht Stellung nehmen wollte, meldete sich Vorgänger Peter Schröcksnadel (82) in oe24 zu Wort.

Am Freitag taucht der streitbare Langzeit-Präsident (1990-2021) bei der ÖOC-Hauptversammlung im Courtyard-Marriott im Wiener Prater auf. Wetten, dass der ehemalige Skiverbands-Boss auch was zum Klima-Wirbel um den Weltcup-Auftakt in Sölden (28./29. Oktober) zu sagen hat? oe24 erwischte Schröcksnadel am Telefon.

Die Greenpeace-Vorwürfe zu den Bagger-Arbeiten am Rettenbachgletscher kosten den 82-jährigen Unternehmer aus Tirol ein Kopfschütteln: "Das ist ein willkommener Anlass für die Greenpeace, an die Öffentlichkeit zu gehen und Aufmerksamkeit zu erregen." Wie oe24 berichtete, beklagt die Umweltschutz-Organisation, dass "Gletscherteile komplett entfernt wurden, um sie mit Schutt sowie Kunstschnee wieder aufzufüllen."