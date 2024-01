Klima-Aktivisten stören Slalom in Schladming - ORF schwenkt weg

Mittwochabend gab es beim Nightrace in Schladming erneut einen Klima-Protest. In der ORF-Übertragung war davon allerdings nichts zu sehen.

Die ersten 30 Läufer des 1. Durchgangs im Schladminger Nightrace waren bereits im Ziel, als sich ein Klima-Aktivist in den Zielraum schmuggelte und dort mit oranger Farbe um sich sprühte. Die Folge: das Rennen musste für ein paar Minuten gestoppt werden, was aber nicht groß ins Gewicht fiel, da nach 30 Läufern ohnehin eine Pause ist. Die Aktion war bereits nach nicht einmal einer Minute wieder beendet und der Aktivist wurde aus dem Ziel eskortiert.

Klima-Aktivist in Schladming © Gepa ×

ORF blendet Aktion aus

Die TV-Zuschauer bekamen davon freilich nichts mit. Während der ORF nach dem Protest in in Gurgl vergangenen November zwei Aktivisten sogar noch live interviewt haben, war in Schladming nichts von der Aktion zu sehen. Stattdessen zeigte der ORF Bilder von der Piste und blendete den Zwischenstand ein. Einzig beim Interview mit Dominik Raschner war im Hintergrund zu erkennen, wie man versuchte die orange Farbe zu entfernen.