Kriechmayr rast in Bormio aufs Podest

Versöhnlicher Jahresausklang für ÖSV-Star Vincent Kriechmayr: Der Doppelweltmeister von 2021 raste im Super-G von Bormio auf Platz 2 hinter Überraschungssieger Fredrik Møller aus Norwegen.

Für Kriechmayr war's der erste Podestplatz in der WM-Saison 2024/25. Damit hält auch die rot-weiß-rote Superserie im Super-G in Bormio. In jedem bisher auf der Stelvio ausgetragenen Super-G wurde ein ÖSV-Läufer schlechtestenfalls Zweiter. Topfavorit Marco Odermatt (SUI) musste sich mit Platz 5 zufriedengeben (+0,45). Als zweitbester Österreicher belegte Daniel Hemetsberger Platz 7 (+0,66), Stefan Babinsky wurde Zehnter (+0,93). Otmar Striedinger und Stefan Eichberger kamen nach Stürzen glimpflich davon.

Caviezel nach Horrorsturz ins Krankenhaus geflogen

24 Stunden nach der Abfahrt war auch der Super-G auf der Stelvio ein brutaler Ritt. Gleich mit Startnummer 1 wurde Gino Caviezel beim San-Pietro-Sprung abgeworfen, das Rennen wurde unterbrochen. Der Schweizer wurde im Hubschrauber mit Beinverletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Sensationssieger Møller (24) hatte bereits in Beaver Creek und Gröden mit jeweils 4. Plätzen am Podest gekratzt. Am Sonntag stand er zum ersten Mal ganz oben. Kriechmayr hatte im Ziel 0,20 Sekunden Rückstand auf den Premierensieger. Nur vier Hundertstel hinter unserem besten Speed-Mann: Alexis Monney (SUI), der Sensationssieger der Samstag-Abfahrt.

"Mir hat die hundertprozentige Entschlossenheit gefehlt", so Vincent Kriechmayr. "Natürlich hätte ich gern gewonnen. Aber die junge Garde gibt richtig Gas. Da musst du schon gscheit dagegenhalten."

Kriechmayr: "Solang ich aufs Podium fahren kann, fahr ich schon noch"

Im ORF-Interview erklärte Kriechmayr (34) neuerlich, "dass ich bald einmal den Hut draufhauen werde". Auf Nachfrage der Reporterin relativierte er aber: "Solang ich noch aufs Podium fahren kann, fahr ich schon noch."

Kriechmayr ("Man muss bedingungslos attackieren, damit vorn dabei ist, 98 Prozent reichen nicht mehr ..."). Im Hinblick auf die Heim-WM in Saalbach verspricht Vincent "vollen Angriff der ÖSV-Truppe. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft nächstes Jahr zurückschlagen wird!"