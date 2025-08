Marcel Hirscher (36) zeigt Mega-Sixpack

81 Tage vor dem Saisonstart in Sölden lässt Hirscher die Muskeln spielen.

Kraftakt nach Kreuzband-Drama: Marcel Hirscher (36), Österreichs Ski-Legende, zeigt sich in absoluter Topform! Auf dem Foto kämpft er sich an einem Seil nach oben – die Muskeln prall, der Blick voller Fokus.

Großes Ziel: Olympia 2026

Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte sich im vergangenen Winter beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss zugezogen. Doch aufgeben? Keine Option! Hirscher startet nicht nur wieder im Weltcup, sondern hat ein klares Ziel: Olympia 2026 in Turin. Dort tritt er allerdings nicht für Österreich an, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter.

Coup mit Max Franz

Auch abseits der Piste läuft’s: Mit seiner eigenen Ski-Marke Van Deer ist Hirscher auf Expansionskurs. Jüngster Coup: Er verpflichtete Speed-Spezialist Max Franz, der nach seinem Horror-Sturz in Copper Mountain erstmals wieder in den Weltcup zurückkehrt – und als enger Freund Hirschers gilt. Ein Hirscher in Bestform – bereit für das nächste große Kapitel! In 81 Tagen steigt der Saison-Start in Sölden.