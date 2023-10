Maulkorb? ORF würgt Benni Raich plötzlich ab

ORF-Experte Benni Raich spricht über Klima-Aktivisten und wird plötzlich abgewürgt.

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben den Ski-Weltcup am Sonntag dafür genützt, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die Hochgebirgsstraße auf den Rettenbachgletscher war gegen neun Uhr - eine Stunde vor dem geplanten Start des Männer-Rennens - im unteren Bereich für kurze Zeit blockiert.

Im ORF sprach auch Rainer Pariasek das Thema an und fragte Experten Benni Raich um seine Einschätzung. „Mir fällt auf, dass die meisten Aktivisten von sehr weit herkommen und wenig Beziehung zu den Bergen und Tälern haben“, so der ehemalige Rennläufer. „Die Relation und Dimension ist ihnen meist nicht klar. Sie glauben, dass ist der einzige Gletscher – wir fahren auf 10 Gletschern von insgesamt 500 in Österreich“, so Raich weiter. „Ich glaube, der Skiwandel wird nicht vom Skisport gemacht, wir sind vielmehr Leitragende.“ Die Aktivisten nutzen den Skisport als Bühne. „Wir sollten uns nicht zu sehr treiben lassen. Natürlich muss man überlegen, was man machen kann – hinterfragen schadet nie."

"Ich kenn mich jetzt auch nicht aus"

Plötzlich hört Raich aber zu reden auf und schaut fragend zu Pariasek. „Stopp hat es geheißen, ich soll nichts mehr sagen", so der ehemalige Rennfahrer. „Ist etwas ausgefallen?" Auch Pariasek wirkt ratlos: „Ok, ich kenn mich jetzt auch nicht aus".

Nach einer kurzen Pause erklärt Pariasek dann auf Sendung: „Wir müssen uns entschuldigen, da war jemand übermotiviert und ein bisschen nervös.“

Im Netz vermuten jedenfalls zahlreiche User, dass man Raich einen Maulkorb verpasste.

Dass der #ORF Benni Raich beim Thema #Klimawandel heute einfach das Wort abschneidet,belegt einmal mehr,dass die Sendeanstalt ihrem gesetzlichen Auftrag nicht gerecht wird und die #Zwangsgebühr abgeschafft gehört.Der #ORF in dieser Form ist am Ende... #ÖRR #ORFSport #Sölden — Helles Mammut (@HellesMammut80) October 29, 2023

#Sölden Oida! Benny Raich darf im Fernsehen nicht über Gletscher reden? Bekommt ein Stopp von der Regie? — Pöbeläffchen...Das Original ???????????? (@Santorin1) October 29, 2023

Benjamin Raich „Wir haben auf 10 von 500 Gletschern Skibetrieb“ Alleine diese Aussage zeigt, das er keine Ahnung hat, was der Klimawandel für die Zukunft des Skisports bedeutet. #Sölden — Chris Haas (@chris1899) October 29, 2023