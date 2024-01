Nach Sturzorgie in Cortina: Keine Damen-Speedrennen in Garmisch

Sicherheit geht vor! Weil die geringe Schneelage in Garmisch u. a. zu wenig Sturzräume bietet, wurden die Damen-Rennen in Garmisch (3./4. Februar Abfahrt & Super-G) abgesagt.

Wie der Ski-Weltverband FIS am Montag wissen ließ, wurden die Damen-Speedrennen im bayrischen Traditions-Skiort abgesagt. Am vergangenen Wochenende wurde in Garmisch noch ein Herren-Super-G-Doppel gefahren. Doch vor allem beim Rennen am Freitag gab es Kritik - das warme Wetter hatte der Piste zugesetzt. Obwohl es in der Nacht auf Sonntag kurz anzog und sich die meisten Rennläufer beim zweiten Super-G über eisige Verhältnisse freuten, bestand wenig Hoffnung, dass sich die Bedingungen in der kommenden Woche bessern würden. Deswegen zog die FIS vor den Damen-Rennen die Reißleine.

Eine zusätzliche Rolle könnte die angespannte Situation nach den Damen-Rennen in Cortina gespielt haben. Bei über 20 Stürzen verletzten sich 14 Läuferinnen, darunter die Stars Mikaela Shiffrin (Knie) und Corinne Suter (Kreuzbandriss).

Auch keine Herren-Rennen in Chamonix

Zeitgleich wären auch die Männer in Chamonix an der Reihe gewesen, auch diese beiden Abfahrten (Freitag und Samstag) wurden ohne Ersatz aufgrund der Schneelage abgesagt. Der Slalom am Sonntag steht unverändert im Programm