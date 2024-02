Nach Sturzorgie: Lindsey Vonn postet Schock-Fotos

Die ehemalige Ski-Queen richtet aufmunternde Worte an Shiffrin, Kilde und Co.

Der Ski-Weltcup war in den letzten Wochen von zahlreichen schweren Stürzen überschattet. Vor allem bei den Damen-Rennen in Cortina kam es zu einer wahren Sturzorgie – mehrere Ski-Stars mussten die Saison verletzungsbedingt beenden.

Mit zahlreichen schweren Stürzen musste in ihrer Karriere auch Lindsey Vonn klarkommen. Die US-amerikanische Ski-Legende hat nun auf Instagram mehrere Schock-Fotos ihrer Verletzungen gepostet. Dabei schrieb die inzwischen 39-Jährige aufmunterte Worte an ihre Kollegen.

"Ich wurde verletzt und gebrochen, aber jedes Mal bin ich als eine bessere Person auf der anderen Seite herausgekommen. Egal, wie oft ich gefallen bin, ich bin immer wieder aufgestanden“, so Vonn. „Ich habe es jedoch nicht alleine geschafft. Ich bin so dankbar, die Unterstützung von Freunden, Familie und euch, meinen Fans, gehabt zu haben. Zu wissen, dass ich Menschen hatte, die mich unterstützten, hat mir in meinen dunkelsten Stunden geholfen. Jeden Tag habe ich versucht, einen Schritt nach dem anderen zu setzen, bis ich schließlich dorthin gekommen bin, wo ich hinwollte... und das war meistens auf die Spitze des Berges.“

Vonn richtet dann aufmunternde Worte an die derzeit verletzten Ski-Stars. „Wir alle sind auf unseren eigenen Wegen, aber wenn du verletzt bist oder durch eine schwierige Zeit gehst, glaube an dich selbst und daran, dass du als eine bessere und stärkere Person daraus hervorgehen wirst. Du schaffst das“