Nici Schmidhofer kehrt auf ihre Gold-Strecke zurück

Sie kann es nicht lassen! Vor einem halben Jahr hatte Nici Schmidhofer (34) ihren Rücktritt erklärt. Jetzt kehrt die Super-G-Weltmeisterin von 2017 in St. Moritz auf ihre Gold-Strecke zurück.

Nach den Absagen am Matterhorn und einem Trainingscamp in Copper Mountain (Colorado) soll jetzt endlich die Speed-Saison starten. In St. Moritz stehen zwei Super-G-Konkurrenzen (Freitag, Sonntag) und eine Abfahrt (Samstag) am Programm. Der Start ist jeweils um 10.30 Uhr geplant, ORF1 überträgt alles live.

ÖSV-Rennläuferinnen dominierten Trainings-Auftakt

Dem ersten Training gestern drückten die ÖSV-Läuferinnen den Stempel auf: Christina Ager war in 1:29,93 mit Abstand Schnellste - vor der Slowenin Ilka Stuhec (+0,48) und Nina Ortlieb (+0,63). Außerdem landeten auch Ariane Rädler (6./+0,93) und Lena Wechner (8./+1,14) in den Top Ten. Conny Hütter (13./+1,22): "Ich bin froh, dass es endlich, endlich los geht!"

Im Super-G gibt "Schmidi" Debüt als Kamerafahrerin

Nici Schmidhofer war zu diesem Zeitpunkt erst auf der Anreise. Doch heute im Abschlusstraining will die Steirerin wieder die Ski anschnallen - wie ihre ehemaligen Rennkolleginnen wird sich "Schmidi" die Schlüsselstellen einprägen. Beim Super-G am Freitag gibt sie ihr Debüt als ORF-Kamerafahrerin."

In St. Moritz hatte Nici 2017 sensationell WM-Gold im Super-G geholt. So gesehen ist ihre Kamera-Premiere (allerdings auf einer leicht veränderten Strecke gegenüber 2017) speziell. In ihrem Podcast mit ÖSV-Speedspezialistin Conny Hütter ("Wos steckt dahinter") verriet Schmidhofer, dass sie wie zu aktiven Zeiten mit mehreren Ski-Modellen anreist: "Ich hab Super-G- und Abfahrts-Ski mit und eigene Ski zum Einfahren. Es muss ja alles passen - man ist ja noch immer Rennläuferin."