Nagelsmann erlebt Strasser-Traumlauf hautnah

Linus Strasser hatte bei seiner traumhaften Vorstellung beim ersten Slalom-Durchgang in Schladming einen prominenten Zuschauer.

Schnee statt Fußballrasen! Zurzeit ist Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft gefragt - seine Schützlinge sind bei ihren jeweiligen Klubs gefragt. Doch auch in seiner Freizeit kommt der Sport nicht zu kurz. So ließ sich der 37-Jährige das Slalom-Nightrace in Schladming nicht entgehen. Im ersten Durchgang durfte der Ex-Bayern-Trainer mitansehen, wie Landsmann Linus Strasser eine Glanz-Vorstellung ablieferte.

Auch Freundin Lena mit dabei

Mit Startnummer eins stürzte sich Strasser aus dem Starthaus, die Nummer-Eins-Position sollte ihm im ersten Durchgang keiner mehr nehmen (50,25). Dabei durfte nicht nur Nagelsmann den Traumlauf live vor Ort miterleben, auch dessen Freundin Lena Wurzenberger reiste mit nach Schladming. Der Deutschland-Trainer und die ehemalige "Bild"-Reporterin sollen seit Mitte 2022 ein Paar sein.

ma come nagelsmann a schladming per la night race di slalom questo sì che è un crossover pic.twitter.com/yEB7iO74wi — pauldeb89 (@pauldeb891) January 29, 2025

Während es für Strasser im ersten Lauf nicht hätte besser laufen können, konnte auch Nagelsmann selbst in dieser Woche ein Erfolgserlebnis verzeichnen: Sein Vertrag mit dem DFB wurde vorzeitig um zwei Jahre, bis 2028, verlängert. Kaum überraschend, nach der erfolgreichen Heim-EM, bei der man es bis ins Viertelfinale schaffte. Nagelsmann: "Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt."