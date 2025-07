ÖSV-Star (35) schließt mit dem dunkelsten Kapitel seiner Karriere ab

Begleitet von einem Kamera-Team wagt sich der Speed-Star noch einmal an seinen Schicksalsort zurück.

Ein Foto sagt mehr als tausend Worte: Max Franz sitzt auf einer grünen Wiese, sein Blick schweift nachdenklich in die Ferne – so, als würde die Zeit alle Wunden heilen.Rückblick: Am 13. November 2022 stürzte der Kärntner im Training in Copper Mountain (Colorado) schwer. Die Horror-Diagnose: Frakturen in beiden Beinen. Was folgte, waren fünf Operationen in nur 14 Monaten – das Karriere-Aus schien unvermeidlich.

"Emotionale Erfahrung"

Jetzt meldet sich der ÖSV-Star eindrucksvoll zurück – und das ausgerechnet an jenem Ort, an dem sich vor über 960 Tagen seine Karriere fast für immer verändert hätte. Auf Instagram postete der Kärntner: „Letzter Tag in Copper Mountain! Es war eine interessante und emotionale Erfahrung, drei Jahre nach meinem Sturz wieder genau an diesen Ort zurückzukehren. Morgen geht’s wieder heim.“

Neuer Angriff mit VanDeer

Doch der Speed-Star denkt nicht ans Aufgeben! Der 35-Jährige, der am 1. September seinen 36. Geburtstag feiert, will es noch einmal wissen – und zwar mit neuem Material. Mit den Skiern seines Kumpels Marcel Hirscher greift er als erster Speed-Fahrer des VanDeer-Teams wieder an. Die Rückkehr nach Copper Mountain war für Franz ein symbolischer Meilenstein – jetzt soll auch der sportliche folgen.