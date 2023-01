× Ortlieb: Seitenhieb vor „Sauhaufen“-Gipfel mit Schröcksnadel

Vorm Gipfel mit Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcks¬nadel gab Alpin-Boss Patrick Ortlieb noch in Wien Gas.

Kitzbühel. Mittwochabend trat Ortlieb noch beim WienSki-Business-Club-Kick-off-Event in Stadlau auf – inklusive Seitenhieb in Richtung Ex-Präsident, der gemeint hatte, Ortlieb sollte in der Küche bleiben: „In Österreich darf jeder sagen, was er will. Und wir sind ein inzwischen demokratisch geführter Verband …“

Gestern Donnerstag, lange nach Mitternacht, traf Ortlieb in Kitzbühel ein. Bereits um 8.30 Uhr schnallte er mit ÖSV-Partnern Ski an. Immer wieder wird er auf die ÖSTERREICH-Story vom 9. Jänner angesprochen – „Du arbeitest ja auch in der Küche …“

Langweilig wird dem ÖSV-Alpinverantwortlichen nicht: „Ich zieh das jetzt durch“, so der Ex-Abfahrtsstar, dessen Karriere 1999 in der Streif-Traverse dramatisch endete: „Ich hab hier alles erlebt: Erster, Zweiter, Dritter, Totalschaden …“ Gestern Nachmittag stand er vor einer neuen Herausforderung: Aussprache mit Schröcksnadel. Ortlieb musste den 81-Jährigen davon überzeugen, dass ihm das Wort „Sauhaufen“ im Zusammenhang mit der Vorgänger-Ära in den Mund gelegt worden war.

Das Ergebnis? Bei Fellner! LIVE meinte Ortlieb demokratisch: „Wir sind beide erwachsen, da kann man sich einen Reim draus machen, wie so was ausgeht, wenn zwei vernünftige Menschen miteinander reden.“

Ortlieb (r.) mit Reporter Okresek in Wien