Ploier sichert sich Platz Abfahrtsplatz auf der Streif

Andreas Ploier hat einen Platz im sechsköpfigen Aufgebot des österreichischen Teams für die Ski-Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag auf der Kitzbühler Streif bekommen.

Der Oberösterreicher setzte sich im zweiten Trainingslauf am Donnerstag gegenüber Manuel Traninger, Felix Hacker und Stefan Rieser durch. Fixstater waren Vincent Kriechmayr, Otmar Striedinger, Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky und Julian Schütter.

Der 25-jährige Ploier hat bisher und allesamt in diesem Winter drei Weltcuprennen absolviert. Im Super-G punktete er als 17. in Bormio und 25. in Wengen, in der Abfahrt auf dem Lauberhorn kam er auf Rang 47. "Das ist eine extreme Ehre für mich, dass ich da runter fahren darf im Rennen. Das war das größte Ziel in meinem Skifahrerleben, dass das Wirklichkeit wird, ist ein Traum." Der Oberösterreicher lieferte im Training großteils eine gute Fahrt ab, Tipps erhielt er von seinem näheren Landsmann Hemetsberger.

ÖSV-Männer-Rennsportleiter Marko Pfeifer erklärte, dass Ploier bis zu seinem Fehler nach dem Hausberg "sehr gut und schnell unterwegs" war. "Für ihn sprechen auch seine zwei Weltcup-Einsätze im Super-G, wo er auf Anhieb in die Punkteränge gefahren ist. Für uns ist klar, dass er die zwei Einsätze bekommt."