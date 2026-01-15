Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Marco Schwarz
© gepa

Super-G-Saisonsieger

Schwarz-Schock vor Kitzbühel: Kein Start in Wengen!

15.01.26, 12:30
Teilen

Eine Woche vor dem wichtigsten Weltcup-Wochenende des Jahres wird Allrounder Marco Schwarz durch eine Magen-Darm-Grippe zurückgeworfen. Die Lauberhornrennen in Wengen muss der zweifache Saisonsieger komplett auslassen.

Nach dem Adelboden-Wochenende hatte Schwarz über Symptome einer Magen-Darm-Infektion geklagt. Er ließ das erste Abfahrts-Training in Wengen aus und dachte, er wäre schon übern Berg. Doch in der Nacht auf Donnerstag erlitt der Kärntner einen Rückschlag. 

An das gestrige zweite Training war nicht zu denken, auch nicht an einen Start beim Super-G am Freitag.Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. In der Hoffnung, rechtzeitig für die Hahnenkammrennen fit zu werden, sagte Schwarz schweren Herzens auch für den Wengen-Slalom am Sonntag ab, er wollte noch am Donnerstag abreisen.

Volle Konzentration auf Kitzbühel und Schladming

Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Antretens noch zuversichtlich gewesen. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser", hatte der Sieger des Super-G von Livigno erklärt. Auch ein Antreten im Donnerstag-Abfahrtstraining hatte er sich da noch offen gelassen.

Jetzt konzentriert sich Schwarz auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel, wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. Unmittelbar danach geht es für Riesentorlauf und Slalom nach Schladming.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden