Schwarz-Schock vor Kitzbühel: Kein Start in Wengen!

Eine Woche vor dem wichtigsten Weltcup-Wochenende des Jahres wird Allrounder Marco Schwarz durch eine Magen-Darm-Grippe zurückgeworfen. Die Lauberhornrennen in Wengen muss der zweifache Saisonsieger komplett auslassen.

Nach dem Adelboden-Wochenende hatte Schwarz über Symptome einer Magen-Darm-Infektion geklagt. Er ließ das erste Abfahrts-Training in Wengen aus und dachte, er wäre schon übern Berg. Doch in der Nacht auf Donnerstag erlitt der Kärntner einen Rückschlag.

An das gestrige zweite Training war nicht zu denken, auch nicht an einen Start beim Super-G am Freitag.Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. In der Hoffnung, rechtzeitig für die Hahnenkammrennen fit zu werden, sagte Schwarz schweren Herzens auch für den Wengen-Slalom am Sonntag ab, er wollte noch am Donnerstag abreisen.

Volle Konzentration auf Kitzbühel und Schladming

Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Antretens noch zuversichtlich gewesen. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser", hatte der Sieger des Super-G von Livigno erklärt. Auch ein Antreten im Donnerstag-Abfahrtstraining hatte er sich da noch offen gelassen.

Jetzt konzentriert sich Schwarz auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel, wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. Unmittelbar danach geht es für Riesentorlauf und Slalom nach Schladming.