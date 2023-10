Schweißausbrüche! Ski-Queen Shiffrin flippt bei Herminator aus

Da flippt sogar die beste Skifahrerin aller Zeiten aus! Als Mikaela Shiffrin (28) beim Abendessen vor dem Atomic Medien-Tag unverhofft auf Legende Hermann Maier (50) traf, wurde sie fast zum Fan-Girl.

Nach seiner Rückkehr zu Atomic (nach einigen Jahren bei Head) tauchte der Herminator auch wieder beim traditionellen Dinner des heimischen Ski-Herstellers auf. Und da wurde er plötzlich von Mikaela Shiffrin entdeckt. Anfangs habe sie den Doppel-Olympiasieger aus Österreich nur von hinten gesehen. "Ich habe mir gedacht, der kommt mir doch bekannt vor", schilderte Shiffrin beim Atomic Media Day, wo sie neben ihrem Freund Aleksander Aamodt Kilde und Marco Schwarz im Fokus stand. Plötzlich schoss ihr ein: "Ja, das ist Hermann Maier!"

"Hermann Maier war eines meiner großen Idole"

Shiffrin, selbst Rekord-Siegerin von 88 Weltcuprennen und Doppel-Olympiasiegerin, hatte so was wie einen "Fan-Moment": "Ich hatte Schweißausbrüche". Schnappatmung bei der sonst so coolen Rennläuferin. Schiffrin: "Ich hab nicht gewusst, was ich sagen soll". Schon als Kind hatte sie den Herminator bewundert: "Er war eines meiner großen Idole, er ist eine Legende." Doch erst 14 Jahre nach Maiers Rücktritt 2009 kam es jetzt endlich zum ersten persönlichen Treffen der Ski-Giganten.

Wer den Herminator kennt, der weiß: Er liebt solche Momente, in denen er mit Leuten auf Augenhöhe plaudern kann. Und dann hatte Shiffrin auch noch ihren Boyfriend, Abfahrts-Seriensieger Aleksander Kilde an ihrer Seite. Der Norweger und Maier unterhielten sich über ihre Erfahrungen auf schwierigen Abfahrten wie Beaver Creek, Bormio oder Kitzbühel. Kilde: "Es hat richtig Spaß gemacht".