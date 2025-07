Schweizer Ski-Star tritt völlig überraschend zurück

Die Schweizer Skirennfahrerin Noémie Kolly tritt überraschend vom Spitzensport zurück

Noémie Kolly galt als vielversprechendes Talent im Schweizer Team. 2019 gewann sie Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft in der Abfahrt, und bereits bei ihrem ersten Weltcup-Rennen fuhr sie auf Platz 29 – ein gelungener Einstieg in den Spitzensport. Doch kurz darauf begann eine Pechsträhne, die ihre Karriere immer wieder zurückwarf.

Zunächst ein Kreuzbandriss im Sommer 2019, dann anhaltende Rückenprobleme, die 2022 sogar eine Operation notwendig machten. Im Dezember 2024 dann der nächste schwere Rückschlag: Bei einem Training in Copper Mountain (USA) zog sich Kolly erneut einen Kreuzband- und Außenbandriss im linken Knie zu – dazu ein Meniskusschaden.

In ihrer persönlichen Stellungnahme wird deutlich, wie schwer ihr dieser Schritt fiel:„Die Schmerzen in der Reha haben mich dazu gebracht, meine sportliche Zukunft ehrlich zu hinterfragen. Ich habe realisiert, dass ich nicht mehr bereit bin, die nötigen Opfer für den Spitzensport zu bringen.“ Die Entscheidung habe sie nach langer Überlegung getroffen. Obwohl sie sich weiterhin in der Rehabilitation befindet, sei der Weg zurück in den Weltcup für sie „nicht mehr realistisch“.

Neue Pläne

Insgesamt absolvierte Noémie Kolly 31 Weltcupstarts, davon drei Top-15-Platzierungen. Ihr bestes Resultat: Platz 12 im Super-G von Crans-Montana im Jahr 2021. Auch im Europacup konnte sie zweimal aufs Podest fahren. Als Mitglied des B-Kaders war sie in der Schweizer Speed-Gruppe stets eine zuverlässige Teamfahrerin, auch wenn der ganz große Durchbruch ausblieb.

Swiss-Ski verliert mit ihr eine engagierte Athletin, die trotz zahlreicher Rückschläge nie aufgab – und deren Karriere vor allem vom Kampfgeist geprägt war.

Kolly blickt trotz allem positiv in die Zukunft. Im Herbst will sie ein neues berufliches Projekt beginnen. Details nannte sie noch nicht, betonte aber, dass sie sich auf den neuen Lebensabschnitt freue.