Sensationeller ÖSV-Doppelsieg: Truppe triumphiert vor Liensberger

Katharina Truppe (29) feiert beim Slalom in Aare ihren ersten Weltcup-Sieg - 5 Hundertstel vor Katharina Liensberger. Nur auf Platz 3: US-Überfliegerin Mikaela Shiffrin, die ihren 101. Weltcupsieg um 19 Hundertstel verpasste.

Es war der erste Slalom-Doppelsieg für Österreich seit 13 Jahren.

Als Sechste nach dem 1. Durchgang ging Truppe im 2. Lauf volles Risiko und fuhr im Schneefall von Aare das Rennen ihres Lebens. Eine Läuferin nach der anderen fiel hinter die Kärntnerin zurück.

Weil die Sara Hector nach drittbester Zeit im 1. Lauf disqualifiziert worden war (zu hohe Bindungsplatte), ging die zweifache Aare-Siegerin Liensberger als Halbzeit-Dritte in die Entscheidung. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin, die leicht gekränkelt hatte, kam bis auf fünf Hundertstel an die Bestzeit ihrer Kollegin heran. Auch Shiffrin schaffte es nicht, ihren Vorsprung aus dem 1. Lauf ins Ziel zu bringen. "Es waren sehr herausfordernde Bedingungen im 2. Lauf", schilderte die US-Rennläuferin. "Von der Sicht und von der Piste her ist für mich nicht mehr gegangen."

Truppe konnte ihren Premierensieg kaum fassen: "Es war so nervenaufreibend, ich kann kaum stehen."

Liensberger qualifiziert sich fürs RTL-Finale

Mit ihrem 2. Platz übertraf Liensberger die 500-Punkte-Marke und ist dadurch beim Weltcup-Finale in den USA auch im Riesentorlauf startberechtigt. "Das war ein großes Ziel von mir", so die Vorarlbergerin.