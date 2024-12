Neue Strecke, starke Gegner: Spannung pur in Beaver Creek

In Beaver Creek starten die Speed-Frauen in die Saison. Mit dabei: Cornelia Hütter, Stephanie Venier und Co. Der Auftakt auf der anspruchsvollen „Birds of Prey“-Strecke verspricht Spannung.

Die Speed-Frauen im Ski-Weltcup beginnen ihre Saison mit einem anspruchsvollen Auftakt in Beaver Creek. Am Samstag steht die Abfahrt (19 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker), am Sonntag der Super-G (19 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) auf dem Programm (jeweils 19.00 Uhr MEZ, live ORF 1). Die „Birds of Prey“-Strecke stellt für alle Teilnehmerinnen Neuland dar, denn zuletzt fuhren die Frauen hier vor elf Jahren.

Comebacks im ÖSV-Team

Das österreichische Team startet mit einem erfahrenen Kader in die neue Saison. Cornelia Hütter, Stephanie Venier und Mirjam Puchner kehren nach elf Jahren an den Schauplatz ihrer ersten Rennen zurück. Hütter gewann zuletzt eine Abfahrt bei den FIS-Rennen in Copper Mountain und zeigt sich zuversichtlich: „Ich mag die steile und technische Strecke. Das Training war extrem wichtig, um die einzelnen Elemente zusammenzufügen.“



Stephanie Venier, die zuletzt mit einem neuen Servicemann arbeitete, peilt ein Top-5-Ergebnis an. Nina Ortlieb kehrt nach ihrer Verletzungspause ebenfalls zurück und setzt sich bescheidenere Ziele: „Wenn ein Platz in den Top 15 herauskommt, darf ich mehr als zufrieden sein.“

Starke Konkurrenz

Neben den ÖSV-Athletinnen zählen auch Sofia Goggia und Lara Gut-Behrami zu den Favoritinnen. Goggia markierte im Abschlusstraining die Bestzeit und gilt als Top-Anwärterin auf den Sieg in der Abfahrt. Gut-Behrami, die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup, überzeugt ebenfalls mit Konstanz und Erfahrung.

Vorläuferin Lindsey Vonn

Eine besondere Note erhält das Wochenende durch das Comeback von Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin wird als Vorläuferin auf die Strecke gehen – ihr erstes Weltcup-Engagement seit sechs Jahren. Ein tatsächliches Renn-Comeback ist für die Super-Gs in St. Moritz vor Weihnachten geplant.