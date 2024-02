Dieser Ski-Star beendet unter Tränen ihre Karriere

Die alpine Skirennläuferin Ragnhild Mowinckel hat am Montag ihren Rücktritt mit Saisonende bekanntgegeben.

Das verkündete die Norwegerin in einem emotionalen Video via Instagram:

Die 31-Jährige hat vier Weltcup-Rennen gewonnen, zuletzt die Abfahrt Ende Jänner in Cortina d'Ampezzo, sowie zwei olympische Silbermedaillen (Abfahrt und RTL 2018) und zwei Mal WM-Bronze. "Ich habe diese Entscheidung vor Cortina getroffen, bevor ich dort gewann", erklärte Mowinckel, die nun in Ruhe eine Familie gründen will.

Einmaliges Abenteuer endet in Saalbach

Die Skandinavierin, die ihre zwölf Weltcup-Jahre als "einmaliges Abenteuer" bezeichnete, schnallt damit beim Saisonfinale in Saalbach zum letzten Mal in ihrer aktiven Karriere die Rennlatten an. Sie wisse noch nicht, was die Zukunft bringt, "aber ich bin aufgeregt über all die Möglichkeiten, die vor mir liegen".