Ex-ÖSV-Star Anna Veith bringt eigenen Ski am Markt

Mit der Kreierung ihres eigenen Skis erfüllt sich Ex-ÖSV-Star Anna Veith einen großen Traum.

Wie Anna Veith über Instagram vermeldet, erfüllt sich die Ex-ÖSV-Skifahrerin einen großen Traum. In Zusammenarbeit mit Kästle hat die 36-Jährige zum ersten Mal ihren eigenen Ski designt.

Veith schreibt: "Klar. Zeitlos. Mit meinem persönlichen Siegel." Weiter betont sie: "Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe."

"Haltet eure Augen geöffnet"

Die Super-G-Olympiasiegerin von 2014 schwärmt: "Von der ersten Idee bis zu den ersten Schwüngen im Schnee war jeder Schritt dieser Reise etwas ganz Besonderes. Ich konnte während des gesamten Prozesses meine eigenen Erfahrungen einbringen – und genau das macht es unglaublich persönlich."

Für Fans wird es allerdings nur eine begrenzte Auflage geben, so die zweifache Gesamtweltcupsiegerin. Veith: "Haltet eure Augen geöffnet für den Winter 2026/27."