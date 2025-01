Hütter gesund, Vonn bereit – Cortina erwartet Ski-Spektakel

Cornelia Hütter reist erholt nach Cortina und peilt ihren dritten Saisonsieg an. Während Goggia und Brignone in den Trainings überzeugen, richtet sich der Fokus auch auf Lindsey Vonn und ihr Comeback.

Die Speed-Spezialistinnen der Weltelite treffen am Wochenende in Cortina d’Ampezzo aufeinander. Auf der traditionsreichen „Olimpia delle Tofane“ stehen eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm (jeweils 11:00 Uhr/live ORF 1). Cornelia Hütter geht nach kräftezehrenden Tagen optimistisch ins Rennen, während Lindsey Vonn in ihrem „Wohnzimmer“ ein Comeback plant.

Cornelia Hütter zurück auf Kurs

Nach gesundheitlichen Problemen in St. Anton ist Cornelia Hütter, die Führende im Abfahrtsweltcup, wieder fit. „Ich habe alles getan, um schnell gesund zu werden. Jetzt passt es wieder“, erklärte die Steirerin. Die Trainingsläufe verliefen für Hütter moderat – Platz 24 am Donnerstag und 26 am Freitag. „Ich bin auf Energiesparmodus, bündle meine Reserven und hoffe, noch etwas in petto zu haben.“

Lindsey Vonn im Fokus

Lindsey Vonn kehrt auf eine ihrer erfolgreichsten Strecken zurück. Mit zwölf Siegen in Cortina ist die 40-jährige Amerikanerin ein Publikumsliebling. Trotz eines Sturzes im Training hofft Vonn auf ein gutes Ergebnis. „Sie ist die Queen of Speed, ihr liegt diese Strecke wie kein anderer“, sagte Stephanie Venier.

Goggia und Brignone stark in den Trainings

Die Lokalmatadorinnen Sofia Goggia und Federica Brignone präsentierten sich in den Trainingsläufen in Bestform. Brignone setzte am Donnerstag die Bestzeit, während Goggia am Freitag die Nase vorne hatte. Beide gelten als Top-Favoritinnen für die Rennen.

Puchner unter Druck

Mirjam Puchner kämpft in Cortina nicht nur um Podestplätze, sondern auch um ein WM-Ticket. Mit einem neunten Platz im Super-G von St. Moritz hat sie ihre Ansprüche untermauert, zeigte sich aber kämpferisch: „Ich nehme die Herausforderung an.“