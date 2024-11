× Maria Höfl-Riesch heizt Comeback-Gerüchte um Lindsey Vonn an

Maria Höfl-Riesch äußert sich zu den Gerüchten über ein mögliches Comeback von Lindsey Vonn. Die ehemalige Ski-Rivalin sieht Anzeichen für eine Rückkehr der US-Amerikanerin in den Weltcup.

Die Spekulationen um ein mögliches Comeback von Lindsey Vonn nehmen weiter Fahrt auf. Maria Höfl-Riesch, die frühere Freundin und Rivalin der US-amerikanischen Ski-Ikone, sprach am Rande des 42. Sportpresseballs in Frankfurt am Main über die Gerüchte: „Irgendwie deutet vieles darauf hin. Ich weiß jetzt auch nicht, was wirklich passiert.“ Sie fügte hinzu: „Das kennt man ja von den Amerikanern – die teasern gerne mal ein bisschen was an.“

Gerüchte um Vonns Rückkehr – Chancen durch neue Regelungen

Seit einigen Wochen kursieren Berichte über eine mögliche Rückkehr der 40-jährigen Vonn in den Weltcup. Trotz ihrer Verletzungshistorie, die sogar ein künstliches Kniegelenk einschließt, scheint das Interesse an einem Comeback lebendig zu bleiben. Höfl-Riesch erklärte weiter: „Schauen wir mal, was Lindsey Vonn macht.“

Eine neue Regelung im alpinen Skisport könnte eine Rückkehr erleichtern: Verdiente Athleten haben nun die Möglichkeit, mit einer Wildcard in den Weltcup zurückzukehren, ohne die sonst üblichen Qualifikationen erfüllen zu müssen. Einige Experten sehen diese Entwicklung kritisch, aber Höfl-Riesch befürwortet sie und bewertet auch die Comebacks von Marcel Hirscher und Lucas Pinheiro Braathen als Gewinn für den Skisport: „Das ist, finde ich, eine spannende Geschichte für den Skisport. Das ist sicher etwas, was dem Sport auch guttut.“

Vonn-Comeback: Spannung bleibt

Ob Lindsey Vonn tatsächlich wieder im Weltcup startet, bleibt abzuwarten. Die Andeutungen von Höfl-Riesch und die neuen Wildcard-Regelungen lassen aufhorchen und sorgen für Spannung unter den Fans – ein Comeback der Speed-Queen wäre jedenfalls eine Sensation.