Nach 104. Weltcupsieg: FIS-Strafe für Superstar Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin, die US-Ski-Ikone, hat nach ihrem beeindruckenden 104. Weltcupsieg in Copper Mountain eine unliebsame Strafe von der FIS kassiert.

Der Grund: Sie kam zu spät zur Startnummern-Auslosung des Weltcup-Slaloms. Trotz ihres Sieges und ihrer Dominanz auf der Piste wurde sie für das Verpassen der Auslosung zur Kasse gebeten.

© GEPA

Geldstrafe von 999 Franken

Laut FIS-Medienkoordinatorin Viviane Tonoli wird Shiffrin gemäß dem strengen Reglement mit einer Geldstrafe von 999 Franken belegt. Sollte so etwas erneut passieren, könnte die Strafe sogar noch höher ausfallen.

© Getty

Heimrennen in Colorado

Die verspätete Ankunft soll darauf zurückzuführen sein, dass sich Shiffrin bei ihrem Heimrennen in Colorado, ausgerechnet an ihrem „Heimat“-Ort, verirrt hat. Offenbar kam sie aufgrund dieser Verwirrung nicht rechtzeitig zum Show-Event.

© GEPA

"Mein technisch bestes Skifahren"

"Ich war so nervös!" erklärte die Slalom-Königin, die auch mit diesem Sieg ihren unglaublichen Hattrick im dritten Saison-Slalom vollendete. Trotz der Aufregung konnte sie mit einem riesigen Vorsprung gewinnen und unterstrich erneut ihr technisches Können. "Eines der wichtigsten Dinge, die mir derzeit wirklich gut gefallen: Trotz meiner Nervosität zeige ich mein technisch bestes Skifahren."