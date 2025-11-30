ÖSV-Damen gehen bei Shiffrin-Show in Copper Mountain leer aus

Nichts wurde es mit einem Podestplatz für unsere Slalom-Damen in Copper Mountain. Beim Sieg von Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin fällt die Halbzeit-Dritte Katharina Liensberger am Ende auf Platz sechs zurück.

24 Stunden nach ihrem enttäuschenden 14. Platz im Riesentorlauf von Copper Mountain schlug US-Skisuperstar Mikaela Shiffrin vor ihrer Colorado-Haustür zurück. Nach knapper Halbzeit-Führung feierte die 30-jährige Freundin von Speedstar Aleksander Aamodt Kilde ihren 104. Weltcup-Sieg, ihren 67. im Slalom bzw. den elften auf US-Schnee.

Nach dem 2. Durchgang hatte Shiffrin 1,57 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte Lena Dürr. Die Albanerin Lara Colturi wurde Dritte (+1,85).

"Es war superanstrengend mit der Anreise am Montag (aus Gurgl, d. Red.) und dem Training und dem Trubel mit dem Heimpublikum hier", keuchte Shiffrin nach dem Triumph auf 3.000 Meter Höhe. "Aber mit meinem zweiten Lauf bin ich super zufrieden." Jetzt will sie sich bei heißem Tee, Fernsehen und Burger gemeinsam mit ihrem Verlobten ihre Akkus aufladen.

Nach dem dritten Sieg im dritten Saison-Slalom führt Shiffrin die Spezialwertung mit dem Punktemaximum von 300 Punkten an, im Gesamtweltcup führt sie mit 90 Punkten Vorsprung auf Colturi.

Liensberger hatte Spur-Probleme im 2. Lauf

Beste Österreicherin im dritten Saison-Slalom: Katharina Liensberger, die im zweiten Durchgang von Halbzeit-Platz 3 auf 6 zurückfiel (+2,08) vor Katharina Truppe (7./+2,21). Mit Katharina Gallhuber (11.) und Katharina Huber (13.) landeten zwei weitere ÖSV-Fahrerinnen in den Top-15.

"Im zweiten Lauf war's schwierig zu fahren, da waren schon viele Spuren", meinte "Liensi" über ihre nicht fehlerfreie Fahrt. Immerhin war's ein Slalom-Fortschritt nach Platz 10 in Levi und dem Ausfall in Gurgl. "Aber mein Speed ist da."

Am Vortag hatte die Technik-Spezialistin als Zehnte in ihrer Nicht-Lieblingsdisziplin RTL als Zehnte in die Spur zurückgefunden. Am Samstag hatte übrigens Julia Scheib als Zweite hinter Siegerin Alice Robinson (NZL) für den einzigen rot-weiß-roten Damen-Podestplatz des Wochenendes eingefahren.

6./7. 12.: RTL-Doppel in Mont Tremblant

Weiter geht‘s für die Damen mit dem RTL-Doppel im kanadischen Mont Tremblant (6./7. Dezember), wo Scheib mit dem Roten Leader-Trikot am Start stehen wird und den zweiten Sieg nach dem in Sölden zum Auftakt in Angriff nimmt.