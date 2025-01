Schneechaos in St. Anton - 2. Frauen-Abfahrtstraining abgesagt

Schlechte Nachrichten aus St. Anton: Das für Freitag geplante zweite Abfahrtstraining der Damen fiel ins Wasser – oder besser gesagt: in den Schnee! Dichter Schneefall und schlechte Sicht im oberen Streckenabschnitt zwangen die Veranstalter, die Einheit abzusagen.

Wegen des vielen Neuschnees und der notwendigen Arbeiten auf der Weltcupstrecke ist das für den heutigen Freitag geplante zweite Abfahrtstraining der Frauen in St. Anton am Arlberg abgesagt worden. Da am Donnerstag der erste Test erfolgreich absolviert wurde, ist die Durchführung der Ski-Weltcupabfahrt am Samstag möglich. Es wurde zudem Wetterbesserung erwartet. Am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G (jeweils 11.15 Uhr/live ORF 1).