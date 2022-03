Showdown im Giganten-Duell der Damen

8 Rennen vor Schluss liegen Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhová (SVK) gleichauf.

1.026:1.026 Punkte steht's zwischen Titelverteidigerin Vlhová und der dreimaligen Gesamtweltcup-Siegerin Shiffrin. Welche der beiden Ausnahme-Rennläuferinnen hat am Schluss die Nase vorn?

+++ Ab 10 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker +++

Spannend ist auch die Frage, wie Shiffrin ihre Olympia-Enttäuschung weggesteckt hat. Die als TV-Kommentatorin in Peking engagiert gewesene Lindsey Vonn hatte ihrer ehemaligen Rivalin im Olympia-Vorfeld fünf Medaillen, davon mindestens eine in Gold zugetraut. Nach Ausfällen in Slalom, RTL und Kombi bzw. den Plätzen 9 (Super-G) und 18 (Abfahrt) begann Shiffrin alles infrage zu stellen. Das Speed-Wochenende in Crans-Montana ließ sie aus und versuchte stattdessen auf den Trainingspisten in Livigno ihre Sicherheit zurückzugewinnen. Jetzt scheint sie bereit für den Weltcup-Showdown. Conny Hütter lässt den Super-G wegen einer Gehirnerschütterung aus.

Nach Lenzerheide (Samstag Super-G, Sonntag RTL) stehen RTL und Slalom in Åre am Programm, danach geht's zum Finale nach Courchevel/Méribel.