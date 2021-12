Siebenhofer jagt Mini-Podestchance - Shiffrin mit Fabelzeit

Mikaela Shiffrin rast zur Bestzeit im ersten Durchgang beim Riesentorlauf in Courchevel. ÖSV-Lady Ramona Siebenhofer (9.) lauert mit einer halben Sekunde Rückstand auf einen Podestplatz. Der zweite Lauf geht um 13 Uhr über die Bühne ...

Mikaela Shiffrin wandelt auf den Spuren von Marco Odermatt. Die US-Amerikanerin, die schon das Auftaktrennen in Sölden gewonnen hat, führt beim ersten von zwei Riesentorläufen in Courchevel nach Lauf eins überlegen und 0,74 Sek. vor der Schweizerin Michelle Gisin. Zwischen Gisin und der Zehnten Sofia Goggia liegen 1,01 Sekunden. Beste Österreicherin in Abwesenheit von Katharina Liensberger ist Ramona Siebenhofer als Neunte (+1,59 Sek.), Stephanie Brunner (+1,80) ist Elfte.

Hier alle Details zum 1. Durchgang

Odermatt ist ebenfalls Sölden-Sieger und hat am Montag in Alta Badia seinen dritten Saison-Riesentorlauf mit über einer Sekunde Vorsprung für sich entschieden. Shiffrin ist Rekordsiegerin im französischen Luxus-Resort, wo sie bereits fünf Weltcuprennen gewonnen hat. In keinem anderen Ort ist die 26-Jährige so erfolgreich wie in Courchevel.

"Ich bin aggressiv an das Rennen herangegangen. Mein Plan ist aufgegangen und hat gut funktioniert, ich habe die Pistenbedingungen gut genützt", sagt Shiffrin, die im Olympiawinter schon den Sölden-RTL sowie den Heim-Slalom in Killington gewonnen hat. Der Riesentorlauf dort war wegen Windes abgebrochen worden und wird am Mittwoch in Courchevel nachgeholt. Shiffrin hat vor einem Jahr hier ihren ersten Sieg nach dem Tod ihres Vaters Jeff gefeiert. Mittlerweile hält die US-Olympiasiegerin bei 71 Weltcupsiegen.