Feller will in Adelboden voll attackieren

Die ÖSV-Techniker stehen vor einem entscheidenden Wochenende in Adelboden (Samstag & Sonntag, jeweils 10.30 Uhr, live ORF1).

Am legendären Chuenisbärgli, wo der ÖSV mit 24 Siegen historisch dominierte, hoffen sie auf den ersten Triumph in der laufenden Saison. Besonders im Slalom schwächelt Rot-weiß-rot: Zum ersten Mal seit 1992 blieb man in den ersten fünf Rennen ohne Podestplatz. Wetterbedingt wurden die beiden Renntage getauscht: Am Samstag (ab 10.30 Uhr im Sport24-Liveticker) steht der Riesentorlauf auf dem Programm. Am Sonntag (ab 10.30 Uhr im Sport24-Liveticker) folgt der Slalom. Die Umstellung soll trotz angesagtem Schneefall faire Bedingungen garantieren.

Feller: "Angriff ist die beste Verteidigung"

Mit Marco Schwarz, Johannes Strolz und Manuel Feller stehen drei Läufer bereit, um die schwache Bilanz zu retten. Feller kehrt als Vorjahressieger zurück, kämpft jedoch mit Formproblemen. "Angriff ist die beste Verteidigung, das werde ich definitiv versuchen", erklärte der xx-Jährige. Nach drei Ausfällen in fünf Rennen fehlt ihm das Selbstvertrauen. Schwarz versucht derweil, mit Lockerheit zurückzufinden: "Es ist ein zacher Weg zurück, aber das werde ich meistern." Trainer Martin Kroisleitner sieht trotz ausbleibender Erfolge Fortschritte: "Die Ergebnisse waren dieselben, aber die Leistung war besser."

Im Riesentorlauf dominiert derzeit der Schweizer Marco Odermatt, der am Sonntag auf seinen vierten Sieg in Folge in Adelboden hofft. Seit 2020 ist er auf der Strecke ungeschlagen und könnte mit einer weiteren Bestmarke in die Fußstapfen von Ingemar Stenmark treten, der hier zwischen 1979 und 1982 viermal in Folge gewann. Für Österreich waren Patrick Feurstein und Stefan Brennsteiner mit Podestplätzen in Val d'Isère die bisherigen Lichtblicke.