Hirscher-Mania vor Rekord-Kulisse in Sölden

Marcel Hirscher hat bei seinem heiß ersehnten Comeback über 2 Sekunden Rückstand auf den Führenden Alexander Steen Olsen. Gerade zu Beginn war das Rennen von vielen Ausfällen der Top-Läufer Marco Odermatt oder Marco Schwarz überschattet. Bester ÖSV-Fahrer ist Raphael Haaser auf Platz 7.

Marcel Hirscher hat bei seinem Comeback in Sölden die Fans nicht enttäuscht. Ersten Berichten zufolge waren noch nie so viel Zuschauer beim Weltcup-Auftakt in Sölden am Rettenbachferner. Mit 2,29 Sekunden Rückstand auf den Halbzeitführenden Alexander Steen Olsen muss Hirscher bis zuletzt um die Qualifikation für den 2. Lauf zittern.

+++ Der 1. Durchgang im Sport24-LIVETICKER +++

"Ich bin einfach super happy", erzählte der Neo-Oranje im ORF-Interview nach seinem Lauf. "Es war nicht auf meinem Plan, dass ich schon in Sölden am Start stehe", so Hirscher und schickt eine kleine Warnung an seine Konurenten: "Mir haben noch die Trainingsläufe gefehlt."

Enttäuscht war unter anderem der Ski-Dominator der letzten Jahre. Marco Odermatt scheiterte im Steilhang in Sölden genauso wie die ÖSV-Stars Manuel Feller und Stefan Brennsteiner.