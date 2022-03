Kvitfjell-Abfahrt: Dämpfer für Mayer im Kugel-Fight

Matthias Mayer fährt in der 2. Abfahrt von Kvitfjell nur auf Rang 10 und erleidet einen bitteren Rückschlag im Kampf um die kleine Kristallkugel. Dominik Paris gewinnt - Kilde wird Zweiter - Schweiz-Duo Feuz und Hintermann ex-aequo Dritter.

Im Abfahrtsweltcup baut Kilde seinen Vorsprung aus und steht vor dem Saisonfinale bei 570 Punkten. Feuz (547), Mayer (488) und Paris (482) haben noch Chancen den Norweger zu verdrängen.

Matthias Mayer im Zielhang (via ORF): "Es war heute leider ein merklicher Unterschied von der Sicht her. Das haben wir von der Nummernwahl her leider nicht optimal getroffen, die Bewölkung war nicht angesagt. Es sind überall keine Schläge drinnen, die sieht man durch die schlechte Sicht nicht mehr. Da verliert man immer wieder Zeit. Die Kugel ist abgehakt - Kilde und Feuz werden sich das ausfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei beim Finale noch patzen."

