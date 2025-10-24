Van-Deer-Pilot Kristoffersen: "Kann Odermatt schlagen - aber..."

Henrik Kristoffersen glaubt an seine Chance im Kampf um den Ski-Gesamtweltcup gegen Marco Odermatt. "Es ist möglich, aber sehr schwierig", sagt der Norweger. Unterdessen arbeitet Federica Brignone an ihrem Comeback nach schwerer Verletzung.

Ski-Star Henrik Kristoffersen sieht eine theoretische Chance, Marco Odermatt im Gesamtweltcup zu schlagen - gibt sich aber realistisch. "Ich glaube, es ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwierig", analysierte der Norweger beim "FIS Race Talk" in Sölden. Die Erfolgsformel wäre einfach: "Du musst ihn im Riesentorlauf oft schlagen, zwischen acht und zehn Siege holen und 18-, 19-mal am Podest sein."

Mathematisches Problem für Technikspezialist

Kristoffersen, der nur Slalom und Riesentorlauf bestreitet, hatte in der Vorsaison mit 605 Punkten Rückstand den zweiten Platz belegt. Deutlich wurde er: "Wenn er 2.000 Punkte macht, kannst du es vergessen mit einer Disziplin weniger." Odermatt könnte in dieser Saison seinen fünften Gesamtweltcup-Titel in Folge holen.

Brignone arbeitet an Olympia-Comeback

Auch Federica Brignone war beim Talk anwesend. Die Gesamtweltcup-Siegerin 2024/25 kämpft nach Schien-/Wadenbeinbruch und Kreuzbandriss zurück: "Ich versuche es, ich arbeite wirklich hart dafür." Ob sie bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina starten kann, ist noch offen: "Man wird mich sicher dort bei den Rennen sehen, wenn ich bereit bin."