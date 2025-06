Ski-Queen Shiffrin wird "Dr. Shiffrin"

Elf Kugeln, acht WM-Titel, zweimal Olympia-Gold – und jetzt auch noch DOKTORIN!

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin (30) räumt nicht nur auf der Piste alles ab, sondern jetzt auch im Hörsaal – zumindest ehrenhalber! In einem bewegenden Instagram-Posting lüftete die US-Amerikanerin ihr neuestes Erfolgsgeheimnis: Shiffrin bekommt einen Ehrendoktortitel! Verliehen von der Elite-Uni Dartmouth College (gehört zur berühmten Ivy League) in New Hampshire.

Shiffrin stolz wie nie: „Wer hätte gedacht, dass wir mal ZWEI Dr. Shiffrins in der Familie haben würden?“, schreibt sie – und meint damit sich und ihren verstorbenen Vater Jeff, der ebenfalls Doktor war. Mit einem liebevollen Augenzwinkern ergänzt sie: „Einer ging 12 Jahre zur Schule – die andere fährt einfach den Berg runter.“

"Ich vermisse dich immer"

Doch der neue Titel ist mehr als nur ein Gag – er ist eine emotionale Hommage an ihren Vater, der 2020 tragisch bei einem Unfall ums Leben kam. Herzzerreißend: „Ich habe mich dir in den letzten 24 Stunden zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein bisschen näher gefühlt. Ich bin so dankbar dafür. Alles Gute zum Vatertag. Ich vermisse dich – immer.“