Ski-Star beendet Karriere – mir nur 25 Jahren

Ski-Ass hat genug: „Durfte mein bestes Leben leben“

Die Rücktrittswelle im alpinen Skisport geht auch im Sommer weiter. Jetzt verkündete die Schwedin Emelie Henning ihr Karriereende – mit gerade einmal 25 Jahren!

„Alles hat ein Ende ... auch die guten Dinge“, schreibt Henning auf Instagram. „Danke an den Skirennsport, dass ich mein bestes Leben leben durfte, so lange ich konnte. Aber jetzt ist der Zeitpunkt für ein neues Kapitel in meinem Leben.“





Henning gilt lange Zeit als großes Talent, schaffte aber nie den großen Durchbruch. Die Technik-Spezialistin ging insgesamt 15 Mal im Weltcup an den Start, kam dabei aber nie in die Punkteränge.

© GEPA ×

Im Europacup lief es besser: Dort konnte die Schwedin 2019 sogar das Parallel-Slalom am Kronplatz in Südtirol gewinnen.