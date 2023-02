Braathen nimmt an WM-Slalom teil

Der Norweger Lucas Braathen wird das finale Rennen bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel in Angriff nehmen.

Die Entscheidung, am Sonntag im Slalom zu starten, sei erst am Donnerstag bei einer Trainingseinheit gefallen, sagte der 22-Jährige während einer Pressekonferenz in Courchevel. "Das ist ein großer Moment für mich. Ich bin wieder da", teilte Braathen mit.

Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaften hatte der Führende im Slalom-Weltcup eine akute Blinddarmentzündung, er wurde anschließend in Zell am See operiert. Seitdem arbeitete Braathen an seiner Wettkampf-Rückkehr. Dabei konzentrierte er sich voll und ganz auf den Slalom, den WM-Riesentorlauf am Freitag lässt der Norweger aus.