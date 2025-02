Eröffnungsfeier mit Show-Einlage & 1. Medaillen-Jagd

Die Eröffnungsfeier der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm verspricht beste Unterhaltung.

Wie schon die Sonnen-Weltmeisterschaft 1991 soll auch die diesjährige WM in Saalbach-Hinterglemm ein Spektakel werden, das Ski-Fans nicht so schnell wieder vergessen werden. Schon der Auftakt verspricht beste Unterhaltung, denn erstmals wird mit der Eröffnungsfeier (15.15 bis 17.50 Uhr, live ORF1) auch das erste WM-Rennen kombiniert. Während unsere ÖSV-Stars im Team-Parallelbewerb (ab 15.15 Uhr, live ORF1) Jagd auf die ersten Medaillen machen, kommt auch in den Pausen der Spaßfaktor nicht zu kurz.

Show mit vier Akten

Nach dem Motto "Welcome to #skiverrückt" wird eine Geschichte von zwei Kindern erzählt, die davon träumen eines Tages Skifahrer zu werden. Insgesamt 37 Künstler sollen dabei in vier Akten für Gänsehaut sorgen und die Leidenschaft zum Ski-Sport auf die Bühne zu bringen. Auch eine eigene Hymne darf in Saalbach natürlich nicht fehlen. Mit ihrem Song "Highs & Lows" - einer Neuinterpretation vom Klangkarussell Hit "Sonnentanz" - begleiten uns Toby Romeo, Klangkarussell und Ely Oaks in den kommenden zwei Wochen.