Grieche Ginnis ist die WM-Sensation

Griechenlands AJ Ginnis (28) ist der Mann der Stunde am letzten WM-Tag.

Er sank in die Knie und brüllte vor Freude. Slalom-Silber! Wahrscheinlich erste Winter-Medaille für Griechenland in einer olympischen Disziplin. Was für eine Skisation! Eine Medaille mit Ansage! Nach seinem Besuch im ORF-Studio hatte der Ginnis Kommentator Oliver Polzer ge-Whats­Appt: „Heute wird gut“. Und wie gut! Seine Klasse hatte Ginnis vor zwei Wochen als Zweiter beim Weltcup-Slalom in Chamonix angedeutet.

Seine Story ging durch die Medien: Groß geworden im Skigebiet zwei Stunden nördlich von Athen, Skilehrer-Papa lernte US-Mama kennen. In Kaprun wurde Ginnis Skirennfahren beigebracht, als er 12 war, zog die Familie in die USA. Dem US-Team war er zu verletzgungsanfällig, so blieb er Grieche.