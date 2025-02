Silber-Kuss für Vinc von Ehefrau Michaela

Die ehemalige steirische Weltcup-Rennläuferin Michaela Heider (29), die seit der Hochzeit im Juni den Familiennamen Kriechmayr (33) trägt, drückte ihrem Vinc gestern in Saalbach die Daumen.

Beim Silber-interview dankte Vincent seiner Frau: „Sie hat auch viele Erfahrungen mit Verletzungen gemacht.

Bussi von Michaela

Sie hat mir geholfen, wieder fit zu werden. Großer Dank an sie.“ Danach kämpfte sich Vinc zu seiner Michaela durch und holte sich sein Silber-Bussi.

Alles beisammen

Zur absoluten Oberliga und den größten Abfahrern, die Österreich je hervorgebracht hat, gehört Vincent Kriechmayr schon länger. Mit einem für ihn besonderen Rennen komplettierte der gebürtige Linzer seinen Medaillensatz aus Gold, Silber und Bronze in der Abfahrt. Hinzu kommen WM-Gold und Silber im Super-G.

Dank an die Fans

Der stille Genießer rückte aber vielmehr die Gefühlsdimension, die schönen Momente, in den Vordergrund. "Für mich war das von der Stimmung her eines der besten Rennen, die ich je erlebt habe." Die Kulisse im Ziel mit den 15.000 Zuschauer fassenden Tribünen, habe er so noch nicht erlebt. "Wenn man abschwingt und Erster ist, ist das schon was Einzigartiges. Großes Kompliment an alle Fans, das macht den Sport umso schöner."