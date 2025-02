"Steht deppert da": Schweizer schießen gegen Armin Assinger

Nach der Odermatt-Show können sich unsere Nachbarn einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Was für eine Machtdemonstration von Marco Odermatt! Der Schweizer raste bei der Ski-WM in Saalbach im Super-G überlegen zur Goldmedaille und deklassierte damit einmal mehr die Konkurrenz. Nach der Pleite beim Damen-Rennen schlagen die Eidgenossen damit zurück und können sich im Anschluss einen Seitenhieb gegen Österreich nicht verkneifen.

"In einem Atemzug zwei Fehlprognosen"

„Nachdem Stephanie Venier (31) in sensationeller Manier im Frauen-Super-G Gold gewonnen hat, spucken die Österreicher auch vor dem ersten Männerrennen dieser WM große Töne“, schreibt der Schweizer Blick und schießt dann vor allem gegen ORF-Experten Armin Assinger. Dieser zeigte sich vor dem Rennen noch optimistisch, dass auch dieses Mal ein Österreicher ganz oben stehen könnte. „In den letzten Jahren hat man vor solch großen Rennen die Frage nach dem Topfavoriten immer mit Marco Odermatt beantwortet. Doch das ist diesmal anders“, so Assinger. „Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Stefan Babinsky gewinnt.“

Da dies bekanntlich nicht eintrat, stehe der ORF-Experte laut Blick nun „deppert“ da. „Assinger hat in einem Atemzug zwei Fehlprognosen für den Super-G der Herren abgeliefert“, spottet das Blatt. Am Sonntag können die ÖSV-Herren in der Abfahrt aber schon wieder zurückschlagen.