Ich bin beeindruckt und wirklich sprachlos

oe24-Kolumnist Joachim Puchner zieht vor Marco Odermatt den Hut.

Gewonnen hat der aktuell beste Skifahrer der Welt. Gratuliere, Odi! Aber ganz ehrlich: Dieser Hang und diese Piste haben keine Zufallssieger zugelassen. Der gestrige Riesentorlauf war ein wirklich schweres Rennen!

Umso beeindruckter bin ich von der neuerlichen Top-Performance von unserem „Blacky“. Schon langsam gehen mir in Bezug auf ihn die Superlativen aus. In eineinhalb Durchgängen war er diesmal zwar der Beste, leider sind ihm dann aber Fehler passiert. Egal, jeder hat am Limit fahren müssen. Er hat alles riskiert und viel gewonnen. Bronze glänzt angesichts seines Mammut-Programms wie Gold.

In diesem Flow kann er Berge versetzen

Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Zuerst holt er Kombi-Bronze, dann fährt er in Super-G und Abfahrt um die Medaillen mit und jetzt steht er schon wieder am Podest. In diesem Flow, in dem er gerade ist, kann er Berge versetzet. Auch im Slalom am Sonntag. Ich freue mich einfach extrem für ihn und bin fast ein wenig sprachlos.

Nur um „Brandy“ tut es mir leid. Er und Großereignisse, das ist eine wirklich bittere Geschichte ...