Kriechmayr:'In Summe einfach nicht gut genug'

'Blech-Blacky' gönnt sich WM-Pause und Feierabend-Bier ÖSV-Ass Marco Schwarz hat nach seinem dritten WM-Rennen in Courchevel eine Melange der Emotionen erlebt. Nach Silber in der Kombination und Platz sechs im Super-G blieb dem Kärntner am Sonntag in der Abfahrt Platz vier.