Nach Rauswurf aus Super-G-Team: ÖSV-Star plötzlich Gold-Favoritin

ÖSV-Speed-Star Mirjam Puchner schlägt zurück! Nach der Ausbootung aus dem Super-G-Team, fuhrt die Salzburgerin im zweiten Abfahrtstraining eine deutliche Bestzeit - und sicherte sich ihr Ticket für den Gold-Kampf.

Am Donnerstag darf Puchner im Super-G nicht antreten - dafür zählt sie plötzlich zu den Gold-Favoritinnen in der Abfahrt! Mit einem Top-Lauf sicherte sich die 32-Jährige die Bestzeit im zweiten Training, sicherte sich damit ein Ticket in der internen ÖSV-Qualifikation.

"Mir taugt die Abfahrt richtig, ich kann sehr gut mit den Wellen spielen. Ich glaube, dass ich mich sehr gut präsentiert habe. Meine Saison bislang war nicht das, was ich drauf habe", meinte Puchner.

Auch Haaser dabei

Das zweite Abfahrtsticket geht nach Platz 12 an Ricarda Haaser, Ariane Rädler (22.) muss hingegen bei der Abfahrt zuschauen.

Stephanie Venier fuhr auf Platz 6, Conny Hütter ließ sich ein wenig Zeit und landete am Ende auf Rang 13.