So geht es bei der Ski-WM weiter

Bei der Ski-Weltmeisterschaft wird zwar heute ein Ruhetag eingelegt, aber den Fans wird trotzdem einiges geboten. Am Dienstag gibt es eine WM-Premiere.

Saalbach-Hinterglemm. Laut aktuellem Medaillenspiegel liegt Österreich mit drei Silber- und einer Gold-Medaille derzeit auf Platz zwei – nur die Schweiz ist besser. Keine Frage: Trotz anfänglicher Zweifel an unseren ÖSV-Stars – nach einer langen Pleiten-Serie im Weltcup – liefern die Wintersportler ein absolutes WM-Märchen für alle Österreicher. Die Euphorie ist groß. Heute legt die Ski-WM eine wohlverdiente Pause ein – heute ist Ruhetag. Trotzdem wird den Ski-Fans in Saalbach-Hinterglemm auch am Montag einiges geboten.

Das sind die wichtigsten Programm-Punkte

Fanmeile

8:00-20:00 Uhr: Gastronomie & Kulinarik, Entertainment mit Moderation & DJ Sound bei den Stages, Infotainment- und Experience Points

Center Stage

16:00-17:30 Uhr: Laura Zimmermann x Lyam Cruz

18:30-20:00 Uhr: Rudy MC

West Stage

17:00-18:30 Uhr: Glitter Pilots

Team-Kombination: WM-Premiere am Dienstag

Sportlich geht es am Dienstag weiter: Österreichs Top-Tandem bei der WM-Premiere der neuen Team-Kombination morgen (10.00/Abfahrt, 13.15/Slalom) in Saalbach-Hinterglemm bilden Abfahrts-Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner und Ex-Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger. Das gab der Österreichische Skiverband am Sonntag bekannt. Cornelia Hütter startet mit Katharina Huber, Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier mit Katharina Truppe und Christina Ager mit Katharina Gallhuber.

Bei dem neuen Format treten nationale Zweierteams - je zwei Frauen bzw. am Mittwoch dann zwei Männer, keine Mixed-Teams - an. Die Zeiten von Abfahrer und Slalomfahrer werden addiert, zunächst wird die Abfahrt gefahren. Im Slalom starten die schnellsten 30 wie im Technik-Weltcup in gestürzter Reihenfolge. Bei der Junioren-WM 2023 in St. Anton kam die Team-Kombination erstmals zur Austragung und stieß auf positive Resonanz.