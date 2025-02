So tickt unser GOLD-HELD Haaser

Tiroler »Iceman« feiert sensationellen Sieg bei Heim-WM in Saalbach.

Dieses Gold glänzt doppelt schön. Mit dem RTL-Triumph von Raphael Haaser hat wohl niemand gerechnet. Der 27-jährige Tiroler beendete mit seinem Sensations-Coup gleich vier Serien.

Es war Haasers erster Profi-Sieg, er feierte den ersten Sieg der ÖSV-Herren in der laufenden Saison. Zudem kürte er sich zum ersten RTL-Sieger seit Marco Schwarz am 25. Februar 2023. Bei der WM hat seit Marcel Hirscher 2017 (St. Moritz) kein Österreicher RTL-Gold gewonnen. Dabei ist Haasers Stärke der Super-G, wo er in Saalbach Silber holte und im Weltcup 4x am Podest stand.

Power-Freundin

Nach dem Sensationscoup fiel ihm Freundin Fabiana Dorigo um den Hals. Die 26-jährige Deutsche fährt für den DSV und fieberte mit ihrem Raphael mit.

Ski-Familie

Der Weg in den Ski-Weltcup war für Haaser vorgezeichnet. Papa Rene war sein erster Trainer, zudem stand er Schwester Ricarda Haaser (31) als Servicemann zur Seite. Mama Simone ist Skilehrerin, Onkel und Tante fuhren sogar im Weltcup.

„Iceman“ ist schneller als die Polizei erlaubt

Auch abseits der Piste gibt Haaser, der im Mai 2023 die Dienstprüfung der Polizei erfolgreich bestanden hatte, gerne Gas. Er ist leidenschaftlicher Motorrad-Fahrer und Formel-1-Fan. Vor allem der ehemalige Ferrari-Star „Iceman“ Kimi Räikkönen hat es ihm angetan. Nicht nur deshalb hat Haaser innerhalb des ÖSV-Teams denselben Spitz­namen. Keiner ist so gelassen wie unser neuer Gold-Held.