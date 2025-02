Sex-Beichte bei Ski-WM: Superstar Shiffrin packt aus

Mikaela Shiffrin jubelte in Saalbach bereits über Team-Gold mit Breezy Johnson. Den Riesentorlauf lässt sie aus - aus psychologischen Gründen. In Killington ist sie nämlicht in dieser Disziplin schwer gestürzt.

"Es waren die größten Schmerzen, die ich jemals erlebt habe", blickt die 29-Jährige auf ihre schwere Stichwunde im Bauch zurück. Da musste auch ihr Verlobter Aleks Aamodt Kilde zurückstecken, Zärtlichkeiten gab es nur wenige: "Es war wundervoll, aber gleichzeitig, als würde man einem Baby Süßigkeiten vor die Nase halten. Er konnte mich nicht wirklich berühren, denn alles hat wehgetan." Händchen gehalten "Ich bin im Bett gelegen, er war daneben und wir haben Händchen gehalten", verrät Shiffrin. Die Amerikanerin streut ihrem Verlobten Rosen: "Es war großartig, seine Unterstützung zu haben!"