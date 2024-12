Super-Weekend lässt keinen kalt

45 Tage vor Beginn der Heim-WM in Saalbach geht es in St. Moritz und in Südtirol Schlag auf Schlag. Dazu gibt's mit der Marco-Schwarz-Doku "ComeBLACK - Auf goldenen Spuren" (Samstag, 17.50 Uhr/ORF1) ein weiteres Highlight für Skifans.

Beim ersten von zwei Super-G-Konkurrenzen in St. Moritz (10.30 Uhr/ORF1 live) sind alle Augen auf Lindsey Vonn gerichtet. Die Comeback-Queen hat allerdings die Startnummer 31 - deswegen müssen wir uns bis gegen 11.30 Uhr gedulden, ehe die mittlerweile 40-jährige US-Rennläuferin nach fast 6 Jahren erstmals wieder Jagd auf Weltcuppunkte macht. Hütter, Rädler & Co. legen für Vonn vor Im Idealfall versüßen uns die in Topform befindlichen ÖSV-Speed-Damen mit Beaver-Creek-Abfahrtssiegerin Conny Hütter und der Super-G-Dritten Ariane Rädler mit Top-Ergebnissen das Warten auf Vonn. Hoffen wir, dass bei den Speed-Damen alles pünktlich über die Bühne geht, damit wir rechtzeitig beim Herren-Abfahrtsklassiker auf der Saslong mitfiebern können. Der startet bereits ab 11.45 Uhr. Nach dem die "Mini-WM" der Herren in Südtirol (Freitag bis Montag Super-G, Abfahrt, RTL & Slalom) mit einem historischen Desaster für Rot-Weiß-Rot begonnen hat (kein ÖSV-Läufer im Gröden-Super-G unter den Top 10, Vincent Kriechmayr als unser Bester auf Platz 12), haben unsere Speed-Asse beim Abfahrts-Klassiker auf der Saslong die Chance zur Revanche. Am Samstagabend bekommen wir den 2. Teil der Marco-Schwarz-Doku ComeBlack serviert. Darin kommen u. a. auch Marcos ÖSV-Kollege Manuel Feller, Legende Hermann Maier oder Real-Madrid-Leidensgenosse David Alaba zu Wort. Am Sonntag wird's für Schwarz ernst: Ab 10 Uhr startet der Allrounder zum Comeback im Riesentorlauf (2. Durchgang ab 13.30 Uhr). Topfavorit ist Vorjahrs-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz. Falls das Comeback für Vonn nicht ganz nach Wunsch verlaufen sollte, bekommt die 82-fache Weltcupsiegerin am Sonntag ab 11 Uhr im zweiten Super-G eine zweite Chance. Erster Herrensieg als Weihnachtsgeschenk? Abgeschlossen wird die "Mini-WM" mit dem Herren-Slalom am Montag (10/13.30 Uhr). Wieder mit "Blacky" Schwarz und mit Slalomweltcup-Titelverteidiger Manuel Feller, der letzten Sonntag als Vierter sein Ausfall-Trauma endlich überwunden hat. Sollte es bis dahin in Abfahrt und RTL nicht mit dem ersten Herren-Sieg der Saison geklappt haben, dann könnte Feller einen Tag vor dem Heiligen Abend mit dem perfekten Weihnachtsgeschenk aufwarten.