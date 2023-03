Vizekanzler Kogler unterstützt Klima-Ski-Star im FIS-Streit

Seit mitte Februar sorgt ÖSV-Talent Julian Schütter mit seinem offenen Brief an FIS-Präsident Johan Eliasch für Wirbel. Jetzt hat sich Vizekanzler Werner Kogler mit dem Ski-Star getroffen und will ihn unterstützen.

Im oe24-Interview vor zwei Wochen sorgte Julian Schütter mit der Aussage für Aufsehen, dass er Vizekanzler Kogler gerne beraten würde, wenn es um Klimaschutz geht. Der derzeit Verletzte Speed-Star sorgt mit einem offenen Brief an den Boss des internationalen Ski-Verbandes für viel Gesprächsstoff. Mittlerweile haben über 400 Athleten ihre Unterstützung zugesichert. Am Freitag hat sich auch Vizekanzler Werner Kogler mit dem Klima-Ski-Star getroffen um sich mit ihm über die Inhalte auszutauschen.

Danach meint der Sportminister: „Die Bewältigung der Klimakrise ist eine Überlebensaufgabe, die uns alle fordert. Apere Hänge im tiefsten Winter, trostlose Schneebänder inmitten brauner Wiesen sind Bilder, die die Dringlichkeit der Bekämpfung der Klimakrise verdeutlichen. Viele Athlet:innen erkennen die Zeichen der Zeit und engagieren sich für den Klimaschutz. Julian Schütter und die Mitunterzeichner:innen bringen es auf den Punkt: This is our most important race, let’s win it together. Wenn wir das Rennen gemeinsam gewinnen wollen, dann müssen wir unsere Art des Wirtschaftens grundlegend ändern sowie auch das Eine oder Andere an unserer Lebensweise umstellen. Das kann auch durchaus zu mehr Lebensqualität für alle beitragen. Ich danke Julian Schütter für sein wichtiges Engagement und das heutige Gespräch.“

In dem Treffen ging es vor allem um die Notwendigkeiten und Chancen des Klimaschutzes, sowie Möglichkeiten für Klimafreundlichen Sport im allgemeinen. Schütter meint nach dem Gespräch: „Bei meinem Gespräch mit Vizekanzler Kogler haben wir die unzureichenden Klimaschutz-Ambitionen des Ski-Weltverbandes FIS, über die Alpine Ski-WM in Saalbach als Green Event, aber auch über die Notwendigkeit des Klimaschutzgesetzes gesprochen. Das Anliegen meiner Initiative ist klar: Wir wollen mehr Klimaschutz, damit wir noch lange unseren Sport ausüben können. Ich freue mich auf weitere Gespräche mit dem Vizekanzler.“